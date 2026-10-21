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Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців
Фігуранти поширювали ворожу пропаганду серед знайомих і в мережі
фото ілюстративне

П'ятьох агітаторів викрили у Миколаєві, на Черкащині та Закарпатті: серед них дружина настоятеля храму УПЦ (МП)

Служба безпеки України затримала в Києві пропагандистку, яка протягом 2025–2026 років у Телеграм-каналах закликала вбивати українців і знищувати храми релігійних громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Що відомо про затриманих

За даними СБУ, затримана в столиці жінка за два роки опублікувала в Телеграм-каналах майже 100 тис. дописів. У частині з них вона закликала вбивати українців. Також фігурантка агітувала до насильства над однією з національних меншин.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали агітатора, який діяв на замовлення представника Росії. За вказівкою російського куратора він адміністрував місцевий Телеграм-канал із понад 13 тис. підписників і виступав у ньому на підтримку російських загарбників. За даними СБУ, фігурант створював контент, у якому просував пропагандистські матеріали Росії та поширював меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України.

Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців фото 1

На Черкащині підозру отримала дружина настоятеля храму Української православної церкви (Московського патріархату). У Телеграм-чатах вона вихваляла Володимира Путіна й заперечувала збройну агресію Росії. Слідство встановило, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед знайомих і під час листування з парафіянами.

У цьому ж регіоні про підозру повідомили громадянину РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні. У Телеграм-каналах він називав повномасштабну війну «внутрішнім громадянським конфліктом» і підтримував захоплення частини територій східних областей України.

Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців фото 2

На Закарпатті СБУ викрила ще двох агітаторок. З власних акаунтів у соцмережах вони закликали до «відокремлення» Закарпаття від України, поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію Росії.

Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців фото 3

Експертизи, які ініціювала СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Луганської, Миколаївської, Черкаської та Закарпатської обласних прокуратур.

Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців фото 4

За якими статтями повідомили про підозри

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами за допомогою засобів масової інформації);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 6 ст. 111-1 (інформаційна діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямована на підтримку збройної агресії проти України);
  • ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі й ненависті, поєднані з погрозами);
  • чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні СБУ повідомила про затримання чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах. Серед них був старший диякон Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

До слова, у червні Служба безпеки затримала вісьмох прокремлівських агітаторів, зокрема у Києві, Сумах і Дніпрі. Їм загрожувало до 10 років позбавлення волі.

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Теги: росія СБУ Закарпаття Миколаїв зрадники

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