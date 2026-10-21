Майже 100 тисяч коментарів: СБУ затримала жінку, яка закликала вбивати українців

П'ятьох агітаторів викрили у Миколаєві, на Черкащині та Закарпатті: серед них дружина настоятеля храму УПЦ (МП)

Служба безпеки України затримала в Києві пропагандистку, яка протягом 2025–2026 років у Телеграм-каналах закликала вбивати українців і знищувати храми релігійних громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Що відомо про затриманих

За даними СБУ, затримана в столиці жінка за два роки опублікувала в Телеграм-каналах майже 100 тис. дописів. У частині з них вона закликала вбивати українців. Також фігурантка агітувала до насильства над однією з національних меншин.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали агітатора, який діяв на замовлення представника Росії. За вказівкою російського куратора він адміністрував місцевий Телеграм-канал із понад 13 тис. підписників і виступав у ньому на підтримку російських загарбників. За даними СБУ, фігурант створював контент, у якому просував пропагандистські матеріали Росії та поширював меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України.

На Черкащині підозру отримала дружина настоятеля храму Української православної церкви (Московського патріархату). У Телеграм-чатах вона вихваляла Володимира Путіна й заперечувала збройну агресію Росії. Слідство встановило, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед знайомих і під час листування з парафіянами.

У цьому ж регіоні про підозру повідомили громадянину РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні. У Телеграм-каналах він називав повномасштабну війну «внутрішнім громадянським конфліктом» і підтримував захоплення частини територій східних областей України.

На Закарпатті СБУ викрила ще двох агітаторок. З власних акаунтів у соцмережах вони закликали до «відокремлення» Закарпаття від України, поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію Росії.

Експертизи, які ініціювала СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Луганської, Миколаївської, Черкаської та Закарпатської обласних прокуратур.

За якими статтями повідомили про підозри

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами за допомогою засобів масової інформації);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону України);

ч. 6 ст. 111-1 (інформаційна діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямована на підтримку збройної агресії проти України);

ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі й ненависті, поєднані з погрозами);

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні СБУ повідомила про затримання чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах. Серед них був старший диякон Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

До слова, у червні Служба безпеки затримала вісьмох прокремлівських агітаторів, зокрема у Києві, Сумах і Дніпрі. Їм загрожувало до 10 років позбавлення волі.