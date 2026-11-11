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Пєсков висловився щодо контактів російської делегації з представниками ЄС в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Пєсков висловився щодо контактів російської делегації з представниками ЄС в Абу-Дабі
Пєсков підкреслив, що Путіна постійно інформують про перебіг переговорів
фото: росЗМІ

Речник Кремля заперечив будь-які зустрічі російських представників із європейськими посадовцями та заявив, що такі контакти не планувалися

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі не контактувала з представниками Європейського Союзу. Такі зустрічі не планувалися, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Главком».

«Контактів із представниками Євросоюзу не було, вони й не планувалися», – сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, російська делегація в Об'єднаних Арабських Еміратах постійно інформує Володимира Путіна про перебіг переговорів. Цю тему також обговорювали під час зустрічі російського президента з білоруським лідером Олександром Лукашенком, яка відбулася напередодні в Ново-Огарьово.

Крім того, Пєсков заявив, що Кремль не отримував запиту від прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере щодо можливої телефонної розмови з Путіним.

Варто нагадати, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився прогнозувати перспективи конкретних домовленостей та просування до миру, доки тривають переговори в Абу-Дабі.

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Теги: Дмитро Пєсков війна переговори росія Європа

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