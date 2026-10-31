245 боїв за добу: лінія фронту станом на 31 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 31 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 53 авіаційних удари – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4517 дронів-камікадзе та здійснив 1927 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

31 жовтня на фронті відбулося 245 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 76 окупантів, 17 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА, один склад боєприпасів та 42 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять одиниць спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 120 укриттів противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося сім бойових зіткнень у районах Бачівська, Товстодубового, Коренька, Уланового та Корчаківки. Один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано 13 бойових зіткнень у районах Тернової, Стариці, Радьківки та у напрямку Захарівки й Волохівського. Два зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах:

Копанок

Червоного Ставу

Шийківки

Лиману

Зарічного

Донецького

Два бої тривають.

На Слов’янському напрямку

Зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки. Одна атака триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші підрозділи двічі завадили просуванню противника в районах Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 15 спроб загарбників просунутися в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 55 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Софіївки

Торецького

Кучерового Яру

Вільного

Добропілля

Нового Донбасу

Білицького

Красноподілля

Вірівки

Мирного

Василівки

Сергіївки

Молодецького

Новопідгородного

Новомиколаївки

Біляківки

Новопавлівки

Один бій триває.

На Олександрівському напрямку

Українські воїни успішно відбили один ворожий штурм у районі Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано вісім атак у районах Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відкинули ворога в районі Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1711-й день повномасштабної війни.