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Хто стане послом України в США. Зеленський назвав кандидатури, які обговорювалися

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хто стане послом України в США. Зеленський назвав кандидатури, які обговорювалися
Український лідер розглядає три кандидатури на цю посаду
фото: Офіс президента України

Президент повідомив, що кадрові консультації тривають

Президент України Володимир Зеленський розповів, кого розглядали на посаду посла України у Сполучених Штатах. Серед кандидатів були колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Останній, за словами глави держави, відмовився від дипломатичної роботи й попросив повернути його на фронт. Про це глава держави повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський пояснив, що кандидатуру Паліси розглядали, зокрема, з огляду на його американську освіту, знання мови та досвід у військовій сфері. За словами президента, це важливо для роботи у США, де значна частина завдань українського посла стосуватиметься оборонної співпраці. Крім того, Палісу знає президент США Дональд Трамп.

«Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: «На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду»», – розповів Зеленський. Президент додав, що остаточного рішення щодо нового посла України у США поки немає. 

«Будемо продовжувати консультації щодо цього», – зазначив глава держави.

Варто зазначити, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає кандидатури на посаду посла України у Сполучених Штатах та перед остаточним рішенням хоче отримати детальну інформацію про претендентів від СБУ і НАБУ.  Зеленський наголосив, що призначення нового посла у Вашингтоні зараз має особливе значення для України. Президент пов'язав це, зокрема, з активізацією переговорного процесу та потребою України в американській військовій підтримці. 

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Теги: США Юлія Свириденко посол Дмитро Кулеба Володимир Зеленський Україна Павло Паліса

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