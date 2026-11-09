Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 15 атак

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 15 штурмів.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 84 авіаційних ударів, під час яких скинули 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8690 дронів-камікадзе та здійснили 2331 обстріл населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу, вісім артилерійських систем та чотири пункти управління противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2980 осіб. Українські захисники також знешкодили чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 1843 безпілотні літальні апарати, 638 одиниць автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему противника.

На Північно-Слобожанському напрямку

Минулої доби російські війська здійснили три атаки в районах Уланового, Малої Слобідки та Дорошівки.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

На Куп'янському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Шийківки та Лимана.

На Слов'янському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили одну атаку противника в районі Попасного.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано дев'ять атак російських військ. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 15 атак противника. Російські війська атакували в районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснювали штурмові дії в напрямках Вільного, Добропілля та Новофедорівки.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили п'ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Успішного та Тернуватого

На Оріхівському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1720-й день повномасштабної війни в Україні.