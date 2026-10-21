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Помічник Путіна заявив, що війна в Україні наближається до завершення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Помічник Путіна заявив, що війна в Україні наближається до завершення
Раніше Ушаков також заявляв про готовність Росії відновити тристоронні переговори за участю України та США
фото: росЗМІ

Проте Юрій Ушаков визнав, що не може назвати конкретних дат завершення бойових дій

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що війна проти України наближається до завершення. Водночас він не зміг уточнити, наскільки близько сторони перебувають до цього моменту. Про це Ушаков заявив російським ЗМІ, пише «Главком».

«Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього», – відповів Ушаков на запитання про перспективи завершення війни.

Заява помічника російського диктатора Володимира Путіна пролунала на тлі контактів Москви з представниками США щодо можливого врегулювання війни. Однак Ушаков не навів подробиць, які саме обставини, на його думку, свідчать про наближення завершення бойових дій.

Раніше Ушаков також заявляв про готовність Росії відновити тристоронні переговори за участю України та США. За його словами, головною темою таких обговорень має стати побудова системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Водночас конкретних термінів завершення війни або домовленостей, які могли б свідчити про досягнення остаточного врегулювання, Ушаков не назвав.

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Теги: росія війна Україна переговори

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