159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 23 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6743 дрони-камікадзе та здійснив 2098 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 43 окупанти, 11 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, три спеціальні засоби, ПУ БпЛА, склад майна та одне укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка. Одна з цих атак іще триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолів та Радьківки.

На Лиманському напрямку

Три спроби загарбників просунутися відбивали в бік Колодязів, Зарічного та Закітного. Триває бій.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького та Вільного. Три штурмові дії противника тривають.

На Покровському напрямку

Чотирнадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському та Краматорському напрямках окупанти штурмових дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нині триває 1703-й день повномасштабної війни.