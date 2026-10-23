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159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026
Ситуація на фронті 23 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 23 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6743 дрони-камікадзе та здійснив 2098 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 43 окупанти, 11 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, три спеціальні засоби, ПУ БпЛА, склад майна та одне укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка. Одна з цих атак іще триває.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолів та Радьківки.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Три спроби загарбників просунутися відбивали в бік Колодязів, Зарічного та Закітного. Триває бій.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького та Вільного. Три штурмові дії противника тривають.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Чотирнадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки.

159 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 жовтня 2026 фото 10

На Придніпровському та Краматорському напрямках окупанти штурмових дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. 

Нині триває 1703-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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