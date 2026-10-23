Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 15 атак

За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 15 штурмів.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 23 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали трьох ракетних та 76 авіаційних ударів, під час яких скинули 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 313 дронів-камікадзе та здійснили 2781 обстріл населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження піхоти та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 1830 осіб. Українські захисники також знешкодили три бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, шість наземних робототехнічних комплексів, 2067 безпілотних літальних апаратів, 447 одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

cкриншот із Deep State

Минулої доби російські війська двічі атакували позиції українських захисників у районах Уланового та Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку

cкриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 14 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки.

На Куп’янському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили одну атаку в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

cкриншот із Deep State

Сили оборони відбили п'ять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Катеринівки, Колодязів та Лимана, однак українські захисники зупинили їхні спроби.

На Слов’янському напрямку

cкриншот із Deep State

Російські війська здійснили одну атаку в районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку

cкриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

cкриншот із Deep State

Зафіксовано 11 атак російських військ. Загарбники вели штурмові дії в районах Дружківки, Новоселівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки.

На Покровському напрямку

cкриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 15 атак противника. Російські війська атакували в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснювали штурмові дії в напрямках Кучерового Яру, Світлого, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу та Мирного.

На Олександрівському напрямку

cкриншот із Deep State

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

cкриншот із Deep State

Сили оборони відбили 12 атак загарбників. Окупанти намагалися просунутися в районах Чарівного, Тернуватого, Верхньої Терси, Косівцевого, Воздвижівки, Копанів, Новоселівки та Білогір'я.

На Оріхівському напрямку

cкриншот із Deep State

Українські захисники відбили одну атаку противника в районі Лук'янівського.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1700-й день повномасштабної війни в Україні.