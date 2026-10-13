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Україна отримала місце в Раді ООН з прав людини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна отримала місце в Раді ООН з прав людини
Пострпред України в ООН Андрій Мельник заявив, що Україна отримала новий статус в ООН
скриншот з відео

За українську кандидатуру проголосували 162 держави

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу Ради ООН з прав людини. За українську кандидатуру проголосували 162 держави, що стало результатом понад року дипломатичної роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву постійного представника України при ООН Андрія Мельника.

Голосування відбулося у вівторок, 13 жовтня, у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

За словами Мельника, українська дипломатична команда працювала над забезпеченням міжнародної підтримки понад рік. До підготовки долучилися представники України в Нью-Йорку, Женеві та Києві. «Ми одержали 162 голоси. 162 голоси. Це неймовірно потужний сигнал», – наголосив український дипломат.

Постійний представник України при ООН назвав обрання держави до Ради з прав людини важливим результатом дипломатичної роботи.

За його словами, підтримка 162 держав стала рекордним показником для української дипломатичної кампанії.

Мельник зазначив, що відповідний результат забезпечила спільна робота невеликої команди українських дипломатів, які протягом тривалого часу проводили консультації з представниками інших держав.

Рада ООН з прав людини є міжурядовим органом, який відповідає за сприяння захисту прав людини на міжнародному рівні. До її складу входять 47 держав, яких обирає Генеральна Асамблея ООН. Місця розподіляються за регіональним принципом, а термін повноважень обраних членів становить три роки.

Рада розглядає ситуації, пов'язані з порушеннями прав людини, проводить тематичні обговорення, ухвалює резолюції та створює спеціальні механізми для дослідження відповідних порушень.

Зокрема, в межах її діяльності працюють незалежні експерти, спеціальні доповідачі та міжнародні комісії, які займаються документуванням порушень прав людини. Рішення Ради можуть стосуватися як ситуацій в окремих державах, так і загальних питань захисту прав людини у світі.

Нагадаємо, 31 березня 2026 року Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії. Документ, зокрема, передбачає продовження на один рік мандата Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

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Теги: ООН Андрій Мельник Україна

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