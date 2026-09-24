В одному з районів Київщини повітряна тривога тривала понад добу

Триває 1674-й день повномасштабної війни Росії проти України

Тривога була оголошена через дронову та ракетну небезпеку

У Вишгородському районі Київської області повітряна тривога тривала понад 24 год. поспіль. Про це повідомляє «Главком».

Сигнал тривоги пролунав учора, 23 вересня, о 20:37. Відбій оголосили сьогодні, 24 вересня, о 20:43. Загалом повітряна тривога тривала 24 год. та 6 хв.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1674-й день повномасштабної війни Росії проти України.