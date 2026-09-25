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Ліквідували дроном. ЗСУ на фронті знищили чемпіона Росії зі стрільби з лука

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ліквідували дроном. ЗСУ на фронті знищили чемпіона Росії зі стрільби з лука
У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість)

У 2022 році лучник Будаєв був мобілізований до окупаційної армії та долучився до злочинної війни Росії проти України

Захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва. Про це повідомляє «Главком».

Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.

У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).

У вересні 2022 року Будаєв був мобілізований до окупаційної російської армії та долучився до злочинної війни РФ проти України. Мав військове звання молодший лейтенант

Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Теги: стрільба з лука окупанти війна росія смерть

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