ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW

Російські війська з березня демонструють мінімальні або навіть негативні територіальні здобутки

Російські війська з березня по вересень 2026 року втратили контроль над 293,59 кв. км території України, тоді як за цей самий період отримали присутність на 174,44 кв. км. Таким чином, площа території, яку РФ втратила, майже в 1,7 раза перевищила її територіальні здобутки. Про це йдеться в оцінці американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

Аналітики зазначають, що така динаміка стала можливою, зокрема, завдяки українській операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За оцінкою ISW, у межах цієї операції Сили оборони України звільнили щонайменше 147 кв. км території протягом кількох місяців.

При цьому ISW застерігає, що через оперативну безпеку української операції точний розподіл територіальних змін за окремими місяцями визначити складно. Частину звільненої території аналітики змогли оцінити лише у вересні, коли стали відомі деталі операції.

За підрахунками аналітиків, у вересні російські війська захопили 175,54 кв. км української території, але втратили контроль над 256,35 кв. км. Таким чином, чиста зміна становила мінус 80,81 кв. км на користь України.

Якщо ж враховувати не лише території, які РФ фактично контролювала, а й ділянки, куди російські військові проникли без встановлення стійкого контролю, картина ще більше змінюється. За такою методикою росіяни отримали присутність на 143,2 кв. км, але втратили 318,38 кв. км – чистий результат становив мінус 175,18 кв. км.

Наголошується, що темпи російського просування суттєво знизилися ще в березні 2026 року. Відтоді територіальні здобутки російської армії залишаються низькими, а в окремі періоди показник ставав негативним.

Українські контратаки поблизу Лимана, за оцінкою аналітиків, також вплинули на плани російського командування. Операція «Вівальді» порушила плани РФ щодо широкого охоплення укріпленої лінії оборони на Донеччині з районів Лимана та Добропілля.

Варто нагадати, що з'явилися нові кадри з російськими військовими, захопленими в полон під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. Йдеться про наймасовішу здачу військових РФ у полон за 12 років війни.