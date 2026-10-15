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Реактивний шахед знищив супермаркет на Одещині (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Реактивний шахед знищив супермаркет на Одещині (відео)
Будівля зазнала значних пошкоджень, а вогонь одразу охопив приміщення
фото: скриншот з відео

У селі Маяки російський безпілотник влучив у магазин «Таврія В», після удару спалахнула пожежа

Російський ударний безпілотник типу шахед влучив у супермаркет «Таврія В» у селі Маяки Одеської області. Після прямого влучання в будівлі почалася пожежа. Момент удару зафіксували на відео, яке поширюють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно момент ураження супермаркету та наслідки удару. Внаслідок влучання будівля зазнала значних пошкоджень, а вогонь охопив приміщення.

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Наразі немає підтверджених даних про постраждалих, а також офіційної інформації про масштаби руйнувань і ліквідацію пожежі.

Варто нагадати, що російські терористичні війська також завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає «Главком».

За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. Двох із них госпіталізовано. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як вкрай важкий.

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Теги: Одещина дрон війна обстріл

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