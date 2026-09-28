Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський відреагував на російський удар по Національній академії наук України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на російський удар по Національній академії наук України
Під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах
фото: glavcom.ua

Зеленський:«Обов’язково буде на це відповідь Росії»

Унаслідок масованої ворожої атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, триває рятувальна операція. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

«Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки», – резюмував Зеленський. 

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди. На даний момент відомо про загиблу внаслідок атаки жінку.

Теги: обстріл Национальная академия наук Київ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд розглядає створення фонду для компенсації бізнесу збитків від російських атак
Хто заплатить за воєнні збитки бізнесу? Рахунок прийде українцям
26 вересня, 12:01
Унаслідок удару та подальшої детонації у Милій зазнали пошкоджень десятки житлових будинків
Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів
29 серпня, 12:10
Формат роботи київських шкіл залежатиме від безпекової ситуації та можливостей укриттів
Школи Києва розсилають графіки: яким буде навчання з 1 вересня і до чого готуватися батькам
31 серпня, 15:58
Київ атакували російські дрони
Атака дронів на Київ. Уламки впали одразу в кількох районах
31 серпня, 21:41
Перше місце в Київській області посів ліцей «Британіка», розташований у селі Віта Поштова
Названо найкращі школи Київської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
4 вересня, 20:00
США хочуть спробувати зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли атаки РФ по українській енергетиці посилювали кризу
Зеленський розповів про новий план США для України та Росії на зиму
7 вересня, 21:28
Буданов наголосив, що Україна не визнаватиме юридичну відмову від своїх територій
Буданов назвав сценарій завершення війни, який вважає найреалістичнішим
11 вересня, 13:46
Президент додав, що конкретний формат оборонної співпраці залежатиме від рішення японської сторони
«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією
17 вересня, 12:09
Російський дрон влучив у гаражний кооператив Києва
Росія атакувала Київ дронами: 12 людей постраждали, одна людина померла (оновлено)
15 вересня, 17:05

Новини

Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
«Я знав кожен куточок цієї будівлі». Залужний відреагував на російський удар по будівлі Академії наук
«Я знав кожен куточок цієї будівлі». Залужний відреагував на російський удар по будівлі Академії наук
Удар по Академії наук у Києві: кількість поранених зросла, є загибла
Удар по Академії наук у Києві: кількість поранених зросла, є загибла
«Як 11 вересня у Нью-Йорку»: шокуючі кадри порятунку людей із охопленої вогнем Академії наук
«Як 11 вересня у Нью-Йорку»: шокуючі кадри порятунку людей із охопленої вогнем Академії наук
Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни
Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академю наук України, яку розбомбили росіяни
У Подільському районі столиці росіяни двічі атакували об'єкт критичної інфрастуктури
У Подільському районі столиці росіяни двічі атакували об'єкт критичної інфрастуктури

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua