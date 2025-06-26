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Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів
фото: 23 окрема механізована бригада

Триває 1219-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 154 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Учора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

Учора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

Противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Нагадаємо, триває 1219-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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