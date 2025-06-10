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Російський майстер силового екстриму лишився без ніг після участі у війні проти України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський майстер силового екстриму лишився без ніг після участі у війні проти України
Воювати проти України Іванов пішов добровольцем у грудні 2024 року

У 2022 році Іванов у Новомосковську (РФ) виграв міський турнір з підняття важкої ваги

Майстер силового екстриму із Тульської області (РФ) Євген Іванов втратив обидві ноги на війні проти України. Про це повідомляє «Главком».

У 2022 році Іванов у Новомосковську (РФ) виграв міський турнір з підняття важкої ваги, отримавши титул «Майстер Мускул».

Воювати проти України він пішов добровольцем у грудні 2024 року. Іванов потрапив до 305-ї артилерійської бригади, де служив у званні старшого розвідника. 

У ніч із 26 на 27 березня 2025 року окупант стояв на чергуванні біля пункту тимчасового спостереження. Тоді український дрон зробив скид, а Іванов лишився без обох ніг.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: окупанти війна росія

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