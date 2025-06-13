Трамп здивований, чому світ ненавидить Росію та Путіна

Трамп про Путіна: «Він воював із нами у Другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія – з ними все гаразд»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росію сьогодні всі ненавидять, попри те, що вона була союзником США у Другій світовій війні та зазнала колосальних втрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

Трамп наголосив, що Москва втратила у Другій світовій війні понад 51 млн людей.

«Я спитав у Макрона: що ви робите? А він каже: ми святкуємо перемогу у Другій світовій. Я запитав: вашу перемогу? Розкажи мені про це», – каже він.

Крім того, за словами Трампа, Путін висловив претензії щодо ставлення до Росії як до ворога.

«Він втратив 51 млн людей, і він воював. Росія воювала. Цікаво, чи не так? Він воював із нами у Другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія – з ними все гаразд», – додав Трамп.

На думку американського лідера, ця ситуація виглядає несправедливою та суперечливою.

«Путін сказав, що втратив 51 млн осіб, і був нашим союзником, а тепер усі ненавидять Росію і люблять Німеччину і Японію». Я сказав: «Давайте пояснимо це якось, гаразд? Але це дивний світ», – додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп порівняв Україну та Росію з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися».

Проте згодом президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Також президент США Дональд Трамп після масованого обстрілу України заявив, що Україна дала причину Путіну їх розбомбити.