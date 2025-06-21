Верховний лідер Ірану називає імена потенційних наступників – NYT

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї в бункері: обрав наступників на випадок смерті та готується до широкомасштабної війни

Аятола Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, який, за повідомленням The New York Times, побоюється смерті внаслідок ізраїльських ударів, кардинально змінив свій спосіб життя та підготував плани на випадок надзвичайних ситуацій. Він не лише вказав можливих наступників для свого військового командування, а й назвав трьох високопоставлених священнослужителів, які можуть замінити його, якщо він сам також буде вбитий, пише «Главком».

Захований у бункері, Хаменеї переважно спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника, уникаючи електронного зв’язку, щоб ускладнити можливість його виявлення. Троє іранських чиновників, знайомих із його планами, підтвердили ці заходи.

У відповідь на нещодавні ізраїльські удари, які стали найпотужнішими по Ірану з часів війни з Іраком у 1980-х роках, завдавши особливо сильних ударів по Тегерану, Хаменеї зробив низку надзвичайних кроків для збереження Ісламської Республіки. Хоча атаки тривали лише тиждень, їхній вплив був порівняний з діями Саддама Хусейна. Іран, здається, вийшов зі стану шоку і вже проводить власні контрудари по об'єктах в Ізраїлі.

Аятола обрав резерв для свого військового керівництва на випадок подальших жертв серед його найближчого оточення. Безпрецедентним кроком стало оголошення трьох високопоставлених священнослужителів кандидатами на свою посаду – це, можливо, найяскравіше свідчення того, який невизначений період переживає він і його тридцятирічне правління.

Незважаючи на суворий контроль вищого керівництва, ланцюг командування Ірану залишається функціональним, і, за словами дипломатів і чиновників, ознак внутрішньої розбіжності немає. У віці 86 років Хаменеї добре усвідомлює загрозу вбивства, тому доручив Асамблеї експертів негайно обрати одного зі своїх трьох запропонованих наступників. Зазвичай це тривалий процес, але наразі аятола прагне забезпечити швидке та упорядковане передання влади, зберігши свою спадщину. Серед запропонованих кандидатів немає його сина Моджтаби, який раніше вважався потенційним спадкоємцем.

Перехід Хаменеї у бункер свідчить про те, наскільки сильно Тегеран постраждав внаслідок сучасних ізраїльських ударів, що ведуться одночасно двома фронтами — повітряно по військових, ядерних і енергетично важливих об’єктах, а також через проникнення ізраїльських агентів і дронів по всій країні. За словами іранських правозахисників, сотні людей були вбиті та тисячі поранені.

Чиновники називають ключовими три основні загрози: замах на самого Хаменеї, можливий вступ США у війну та руйнівні атаки по критичній інфраструктурі Ірану, включно з електростанціями, нафто- й газопереробними заводами та дамбами. У відповідь Іран готується до широкого спектра можливих наслідків, оскільки війна загострюється, а президент США Дональд Трамп обмірковує, чи варто вступати в конфлікт.

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї «більше не може існувати». Ця різка заява пролунала у четвер, 19 червня 2025 року, після того, як медичний центр «Сорока» на півдні Ізраїлю зазнав удару під час іранського ракетного нападу.