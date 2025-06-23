Подяка російським митникам від генерала Малюка
Генерал Малюк поспілкувався з українським та закордонним журналістами: головні тези
Учора ввечері глава СБУ зібрав журналістів провідних українських та міжнародних видань. Зустріч пройшла у форматі офрекордз (не під запис), тому чимало зі сказаного мусимо залишити за межами того, що опубліковано на «Главкомі».
А там було трохи про церковні справи, і про дрони (наші і їхні), і про у всіх сенсах героїв України, які на ворожій території робили те, від чого ми усі з вами раділи, як діти...
За посиланням унизу: деталі підготовки замахів
- на президента Зеленського (польський пенсіонер готував атаку в аеропорту Жешува);
- Стерненка;
- брата Єрмака;
- Гордона.
Виявляється, в Росії вирішили, що Гордон – наш Соловйов. Тому щодо нього було навіть дві реалізації: полювали на українського ютубера №1 екснардеп Партії регіонів та дагестанці.
Малюк також розказав про план підриву будівлі СБУ на Володимирській, нові деталі підводної атаки на Кримський міст,
подробиці операції «Павутина» з подякою продажним російським митникам...
Враження від спілкування: генерал на своєму місці. Говорить без папірців, володіє матеріалом, помітно, що будь-яка тема, навіть та, де у нас великі проблеми, його заводить.
У фіналі зауважу. За даними наших джерел в СБУ, інформація про можливе призначення Василя Малюка міністром оборони, яка активно останнім часом шириться, не відповідає дійсності.