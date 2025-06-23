Подяка російським митникам від генерала Малюка

Генерал Малюк поспілкувався з українським та закордонним журналістами: головні тези

Учора ввечері глава СБУ зібрав журналістів провідних українських та міжнародних видань. Зустріч пройшла у форматі офрекордз (не під запис), тому чимало зі сказаного мусимо залишити за межами того, що опубліковано на «Главкомі».

А там було трохи про церковні справи, і про дрони (наші і їхні), і про у всіх сенсах героїв України, які на ворожій території робили те, від чого ми усі з вами раділи, як діти...

За посиланням унизу: деталі підготовки замахів

Виявляється, в Росії вирішили, що Гордон – наш Соловйов. Тому щодо нього було навіть дві реалізації: полювали на українського ютубера №1 екснардеп Партії регіонів та дагестанці.

Малюк також розказав про план підриву будівлі СБУ на Володимирській, нові деталі підводної атаки на Кримський міст,

подробиці операції «Павутина» з подякою продажним російським митникам...

Враження від спілкування: генерал на своєму місці. Говорить без папірців, володіє матеріалом, помітно, що будь-яка тема, навіть та, де у нас великі проблеми, його заводить.

У фіналі зауважу. За даними наших джерел в СБУ, інформація про можливе призначення Василя Малюка міністром оборони, яка активно останнім часом шириться, не відповідає дійсності.