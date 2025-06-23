Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Подяка російським митникам від генерала Малюка

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генерал СБУ Василь Малюк
фото: ssu.gov.ua

Генерал Малюк поспілкувався з українським та закордонним журналістами: головні тези

Учора ввечері глава СБУ зібрав журналістів провідних українських та міжнародних видань. Зустріч пройшла у форматі офрекордз (не під запис), тому чимало зі сказаного мусимо залишити за межами того, що опубліковано на «Главкомі».

А там було трохи про церковні справи, і про дрони (наші і їхні), і про у всіх сенсах героїв України, які на ворожій території робили те, від чого ми усі з вами раділи, як діти...

За посиланням унизу: деталі підготовки замахів

Виявляється, в Росії вирішили, що Гордон – наш Соловйов. Тому щодо нього було навіть дві реалізації: полювали на українського ютубера №1 екснардеп Партії регіонів та дагестанці.

Малюк також розказав про план підриву будівлі СБУ на Володимирській, нові деталі підводної атаки на Кримський міст,

подробиці операції «Павутина» з подякою продажним російським митникам...

Враження від спілкування: генерал на своєму місці. Говорить без папірців, володіє матеріалом, помітно, що будь-яка тема, навіть та, де у нас великі проблеми, його заводить.

У фіналі зауважу. За даними наших джерел в СБУ, інформація про можливе призначення Василя Малюка міністром оборони, яка активно останнім часом шириться, не відповідає дійсності.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ війна Василь Малюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації «Павутина» та її результат
Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?
1 червня, 20:07
Чи чекати нових санкцій від Трампа?
Чи введе Трамп нові санкції проти Путіна?
30 травня, 11:40
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10864 танки
Втрати ворога станом на 29 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 травня, 07:35
Берлінська додала, що наразі не бачить необхідності примусово мобілізувати жінок
Берлінська розповіла, хто в Україні повинен готуватися до мобілізації
8 червня, 20:58
Трамп поговорив з Путіним
Трамп поділився подробицями телефонної розмови з Путіним
14 червня, 22:15
На дні вирви видно уламки, а навколо - ймовірно, частину дрона
У Дарницькому районі Києва утворилась масштабна вирва після атаки РФ (відео)
17 червня, 10:18
Американський лідер вважає несправедливим, що світ ненавидить Путіна
Трамп здивований, чому світ ненавидить Росію та Путіна
13 червня, 06:20
РФ має плани бойових операцій не лише в Україні, зауважив Сибіга
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
13 червня, 12:47
Полковник УДО та очільник Департаменту управління держохорони готували замах на Володимира Зеленського
Замах на Зеленського. Глава СБУ Малюк розкрив деталі гучної минулорічної реалізації
Сьогодні, 15:13

Микола Підвезяний

Подяка російським митникам від генерала Малюка
Подяка російським митникам від генерала Малюка
«Травма стала брендом». Тенденція, яка вже тривожить психологів
«Травма стала брендом». Тенденція, яка вже тривожить психологів
«Професійна брехуха з сумнівною мораллю». Навіщо Росія мобілізувала бразильську красуню з ТікТоку
«Професійна брехуха з сумнівною мораллю». Навіщо Росія мобілізувала бразильську красуню з ТікТоку
Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу
Путін залучив до війни в Україні громадян 106 країн світу
Вистава, яку сховали «під дахом», або Куди треба водити школярів
Вистава, яку сховали «під дахом», або Куди треба водити школярів
Патріарху української естради – 80
Патріарху української естради – 80

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
49K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
11K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
11K
Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання у зв'язку з ударами США по Ірану

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua