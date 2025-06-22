Іран відповів Трампу на атаку по ядерних об’єктах

Міністр закордонних справ Ірану: Події цього ранку є обурливими та матимуть вічні наслідки

Іран гнівно відповів США на удари по ядерних об'єктах: «Обурливо та матиме вічні наслідки»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аббаса Арагчі.

«Події цього ранку є обурливими та матимуть вічні наслідки. Кожен член ООН має бути стривожений цією надзвичайно небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою», – заявив Арагчі, підкреслюючи серйозність ситуації.

Він наголосив, що Іран залишає за собою «всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народу», відповідно до Статуту ООН та його положень, що дозволяють законну відповідь у порядку самооборони.

Як відомо, ХАМАС засудив удари Сполучених Штатів по Ірану, назвавши їх порушенням норм міжнародного права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Цей жорстокий напад є небезпечною ескалацією, сліпим підпорядкуванням планам Ізраїлю, грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою міжнародному миру і безпеці», – йдеться у зверненні ХАМАС.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.