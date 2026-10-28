Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2026 року

32 атаки здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав трьох ракетних ударів та 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 258 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9654 дрони-камікадзе та здійснили 2535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 35 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Писарівка, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Кружок, Дорошівка, Могриця, Яструбщина, Нова Січ, Храпівщина, Лужки, Козаче, Ободи, Мала Корчаківка, Кіндратівка, Корчаківка, Волфине, Запсілля, Іволжанське Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Фотовиж.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники атакували у бік населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча.

На куп'янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили шість штурмових дій у бік населених пунктів Нове, Ставки та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив дві атаки, у районі населеного пункту Ямпіль та у бік Оріхуватки.

На краматорському напрямку

Противник тричі атакував у бік Малинівки, Васютинського та Червоного.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Райського, Павлівки.

На покровському напрямку

32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Водянське, Василівка, Молодецьке, Удачне та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Добропілля, Ганнівка, Новогришине, Гуліве, Сергіївка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 17 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

Нагадаємо, триває 1708-й день повномасштабної війни в Україні.