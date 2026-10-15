Румунія ініціює створення спільного військового командування для захисту Чорного моря

російські атаки створюють додаткові ризики для безпеки сусідніх держав і перевіряють готовність НАТО реагувати на них

Бухарест пропонує залучити до нової структури прибережні країни НАТО та готовий прийняти її на своїй території з 2028 року

Румунія запропонувала створити спільне військове командування НАТО для захисту Чорного моря. Міністр оборони країни Раду Міруце обговорив цю ініціативу з болгарським колегою та запропонував підписати спільного листа до керівництва Альянсу на підтримку створення нової структури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра.

За задумом Бухареста, командування має об’єднати країни НАТО, які мають вихід до Чорного моря. Йдеться про Румунію, Болгарію та Туреччину. Міруце наголосив, що безпекові інциденти в регіоні потребують спільної реакції союзників, а не окремих дій кожної держави.

«Чорне море потребує спільного військового командування прибережних держав НАТО, і ми маємо зробити кроки в цьому напрямку», – заявив румунський міністр.

Бухарест готовий розмістити нову структуру на румунському узбережжі Чорного моря та взяти на себе керівництво нею з 2028 року. До цього часу командування, за пропозицією Міруце, могло б працювати на турецькому узбережжі за участю румунських і болгарських офіцерів.

Румунський міністр також запропонував запровадити ротацію між прибережними країнами НАТО – як щодо місця розташування командування, так і щодо керівництва ним.

Міруце пояснив необхідність створення спільної структури низкою нещодавніх інцидентів у регіоні. Серед них він назвав появу безпілотників, затоплення суден і морські міни.

За словами міністра, російські атаки на українську інфраструктуру створюють додаткові ризики для безпеки сусідніх держав і перевіряють готовність національних сил та НАТО реагувати на загрози.