СБУ затримала коригувальницю російських атак на Дніпропетровщині

Підозрювана фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб українського війська

Жінка збирала відомості про оборонні підприємства та волонтерські організації, які допомагають українським військовим.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у наведенні російських ракетно-дронових атак на оборонні підприємства та волонтерські центри. За даними слідства, вона також збирала інформацію про наслідки попередніх обстрілів регіону. Про це повідомляє «Главком» зз посиланням на заяву спецслужб.

Як повідомляє СБУ, підозрювана передавала російській стороні відомості про військові та волонтерські об’єкти Дніпра й області. Ці організації, зокрема, постачають спорядження для українських захисників.

За матеріалами справи, жінка родом із Донеччини. У вересні 2025 року вона переїхала до Дніпропетровської області, де згодом потрапила в поле зору російських спецслужб через знайомих із тимчасово окупованої території сходу України.

Після вербування підозрювана пішки або громадським транспортом об’їжджала місцевість. Вона фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб українського війська.

Крім того, жінка фіксувала наслідки попередніх російських обстрілів, щоб надалі передавати ці відомості кураторам із РФ.

Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваної та затримали її за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами ймовірної співпраці з ворогом. Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одну мешканку Києва, яка зняла на відео і поширила у соцмережах позиції української ППО.