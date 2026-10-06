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Попередження про масований удар РФ, атака дронів на судна біля берегів Болгарії: головне за день 6 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Попередження про масований удар РФ, атака дронів на судна біля берегів Болгарії: головне за день 6 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 6 жовтня 2026 року

Москву та область атакували безпілотники, уражено нафтобазу, Росія вдарила по Одесі, Туреччина та Пакистан відправлять війська до Саудівської Аравії для захисту від хуситів, президент США Дональд Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми.

«Главком» склав добірку головних подій за день 6 жовтня.

Зеленський поділився даними розвідки про наступний масований удар РФ

Президент закликав не ігнорувати повітряні тривоги
Президент закликав не ігнорувати повітряні тривоги
скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має оновлену інформацію про підготовку Росії до наступного масованого удару по Україні. Глава держави закликав громадян берегти себе та не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки.

Два торгові судна потрапили під удар дронів біля Болгарії

Наслідки атаки російських дронів по суднам
Наслідки атаки російських дронів по суднам
фото: novinite

Два торгові судна зазнали атаки безпілотників у Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, тоді як з борту іншого врятували 18 членів екіпажу. 

Окупанти завдали удару по цивільним автомобілям на Одещині

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: Одеська ОВА

Російські війська 6 жовтня завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. Двох із них госпіталізовано. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як вкрай важкий.

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Теги: росія США війна обстріл Одещина Володимир Зеленський хвороба

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