Зеленський пояснив, чому Росія вдарила саме касетною ракетою по центру Києва

Поблизу місця влучання не було навіть теоретично жодного військового об’єкта

Президент наголосив, що російські військові свідомо обрали тип зброї та район для атаки, щоб завдати якомога більших втрат і руйнувань серед цивільного населення

Російські терористичні війська в ніч на 22 жовтня застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці – на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар показовим і наголосив, що Росія свідомо обрала зброю та місце атаки. Про це глава держави повідомив за підсумками доповідей щодо ліквідації наслідків російських атак на українські міста й громади, пише «Главком».

За словами Зеленського, особливість ракет із касетними боєголовками полягає в тому, що вони вибухають у повітрі під час заходу на ціль. Унаслідок цього ураження поширюється на значну територію – у діаметрі до 400 м.

«Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем», – зазначив президент.

Унаслідок атаки пошкоджені будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші об’єкти цивільної інфраструктури столиці.

Президент наголосив, що цей обстріл не був випадковим. На його думку, про це свідчить як вибір боєприпасів, здатних уражати значну площу, так і район, по якому завдали удару.

«Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним», – заявив Зеленський.

Він додав, що поблизу місця влучання не було навіть теоретично жодного військового об’єкта. Водночас застосована зброя, за словами президента, розрахована на масштабне ураження.

Зеленський наголосив, що російська армія не змінила підходів до ведення війни проти України. За його словами, дії Росії не свідчать про намір припинити бойові дії.

«Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків, які можуть свідчити про справжнє прагнення війну зупинити», – підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Київ зазнав комбінованої атаки – дронами та ракетами. Влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах.