Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чому Росія вдарила саме касетною ракетою по центру Києва

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, чому Росія вдарила саме касетною ракетою по центру Києва
Поблизу місця влучання не було навіть теоретично жодного військового об’єкта
фото: ДСНС

Президент наголосив, що російські військові свідомо обрали тип зброї та район для атаки, щоб завдати якомога більших втрат і руйнувань серед цивільного населення

Російські терористичні війська в ніч на 22 жовтня застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці – на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар показовим і наголосив, що Росія свідомо обрала зброю та місце атаки. Про це глава держави повідомив за підсумками доповідей щодо ліквідації наслідків російських атак на українські міста й громади, пише «Главком».

За словами Зеленського, особливість ракет із касетними боєголовками полягає в тому, що вони вибухають у повітрі під час заходу на ціль. Унаслідок цього ураження поширюється на значну територію – у діаметрі до 400 м.

«Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем», – зазначив президент.

Унаслідок атаки пошкоджені будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші об’єкти цивільної інфраструктури столиці.

Президент наголосив, що цей обстріл не був випадковим. На його думку, про це свідчить як вибір боєприпасів, здатних уражати значну площу, так і район, по якому завдали удару.

«Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним», – заявив Зеленський.

Він додав, що поблизу місця влучання не було навіть теоретично жодного військового об’єкта. Водночас застосована зброя, за словами президента, розрахована на масштабне ураження.

Зеленський наголосив, що російська армія не змінила підходів до ведення війни проти України. За його словами, дії Росії не свідчать про намір припинити бойові дії.

«Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків, які можуть свідчити про справжнє прагнення війну зупинити», – підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Київ зазнав комбінованої атаки – дронами та ракетами. Влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент запропонував Вашингтону посилити українську ППО
Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ
20 жовтня, 12:04
Вологість повітря у Києві становить 98%
Якість повітря у Києві 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 07:26
Наслідки російського удару по Львівщині 18 жовтня
Уламок російського дрона пробив дах будівлі під Львовом: фото наслідків
18 жовтня, 13:34
Заява стосується потенційного припинення ударів лише на день голосування
Трамп вимагає виборів в Україні. Путін пообіцяв зупинити удари... на один день
12 жовтня, 13:43
Трамп вважає, що Україна зловживає підтримкою Сполучених Штатів
Axios: «Енергетичне перемир'я» Трампа стосується припинення ударів тільки по НПЗ
11 жовтня, 23:15
Найбільше фактичних повернень за програмою зафіксували у 20-й окремій бригаді безпілотних систем «К-2»
До війська повернулися бійці чисельністю майже три бригади – Міноборони
8 жовтня, 17:15
Зеленський наголосив, що українська команда готова долучитися до тристороннього формату переговорів
Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні
5 жовтня, 20:54
Вашингтон очікує трьох кроків від України та Росії
Зеленський назвав три кроки, яких США хочуть домогтися від України та Росії
24 вересня, 12:08
Наслідки удару по столиці 23 вересня 2026 року
Київ-2026 – Лондон-1944. Що треба розуміти про реактивний терор Путіна
24 вересня, 10:00

Новини

Рух Південним мостом у Києві частково відновлено: які обмеження діють
Рух Південним мостом у Києві частково відновлено: які обмеження діють
Спалений «Епіцентр», купи скла та руїни. Моторошний фоторепортаж із Оболоні
Спалений «Епіцентр», купи скла та руїни. Моторошний фоторепортаж із Оболоні
Зеленський пояснив, чому Росія вдарила саме касетною ракетою по центру Києва
Зеленський пояснив, чому Росія вдарила саме касетною ракетою по центру Києва
Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід
Стрілянина у Печерському ТЦК: підозрюваному обрано запобіжний захід
Метро «Чернігівська» відкриває вестибюль після обстрілу: дата та розклад роботи
Метро «Чернігівська» відкриває вестибюль після обстрілу: дата та розклад роботи
Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі
Аварійні відключення світла 22 жовтня 2026 року введено у Голосіївського районі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
124K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
91K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
63K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua