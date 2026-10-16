Путін заявив про створення буферної зони на кордоні з Україною, яка стане частиною мирної угоди

Диктатор наголосив, що сама буферна зона не обговорюватиметься під час переговорів

Президент РФ відвідав допоміжний пункт управління угруповання військ у військовій формі та заявив про успіхи російської армії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що створення так званої буферної зони на кордоні з Україною нібито відбувається успішно. За його словами, це питання не стане предметом переговорів. Про це Путін сказав під час відвідування допоміжного пункту управління Об’єднаного угруповання військ, пише «Главком».

Під час візиту Путін був одягнений у військову форму. Російський диктатор заслухав доповіді військового командування окупантів та прокоментував ситуацію на прикордонних напрямках.

За словами Путіна, створення зони безпеки на кордоні з Україною просувається успішно. Він також наголосив, що сама буферна зона не обговорюватиметься під час переговорів.

Водночас російський президент не навів незалежних підтверджень заявлених успіхів і не уточнив, які саме території має на увазі. Москва використовує формулювання «зона безпеки» або «буферна зона» щодо територій уздовж українсько-російського кордону, де російські терористичі війська намагаються розширити контроль.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну