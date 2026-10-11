Спочатку Росія, потім Іран

Друзі, всю стрічку мені Трампом оздобили! Це ж було вже. Згадайте. То у Зеленського не той піджак. То український президент Зеленський – диктатор, а вже через два тижні президент Трамп не міг публічно (під записи ЗМІ) пригадати, що він таке казав…

Абсурдні заяви, або безглузді економічні рішення (наприклад про пальне з РФ, яке у РФ відсутнє в необхідних обсягах) – це сигнал лише про те, що старому хитрому лису щось знадобились від Європи.

Минулого разу це були умови торговельної угоди з ЄС. Цього разу ставки збільшились, але і момент для цього «політичного шоу» президент Трамп обрав невдалий. Виходячи з реакції політикуму всередині США на публічне залицяння з кривавим диктатором путіним, такий крок наносить шкоду республіканцям на виборах.

Президент Трамп допустив фундаментальну помилку. Йому потрібно було спочатку розібратись з РФ, а потім лізти в Іран. А він зробив навпаки, що призвело до можливості підтримки Ірану і хуситів з боку РФ. Саме через підтримку тероризму на Близькому Сході з боку РФ, США не можуть припинити дію економічних наслідків від війни з Іраном.

Дорога нафта, нахабні заяви КВІР, безчинства хуситів у Саудівській Аравії – це наслідки слабо підготовленої операції США в Ірані. Будемо відверті, США самостійно не здатні врегулювати ситуацію в регіоні, для цього їм потрібна Європа. Європу ж більше цікавить завершення війни в Україні, і бажано перемогою України.

Чи знайдуть сторони компроміс? А його може запропонувати Україна. Зробіть податкову ціну на російську нафту знову менше 45 доларів за барель (як це було вже у лютому 2026 року) і Україна перестане бити по російським НПЗ, принаймні по їх частині. Але для повернення до ситуації лютого 2026 року тепер потрібні титанічні зусилля всіх сторін.

З гарних новин: «вирішити питання» на Близькому Сході прагнуть не тільки США, економічно у цьому зацікавлені і Європа, і навіть КНР.