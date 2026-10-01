Господар Кремля заявив, що Росія нібито не розпочинала війну, а була змушена «захищати себе зі зброєю в руках»

Російський диктатор Володимир Путін під час пленарної сесії XXIII щорічного засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай» заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України. За його версією, воювати почали саме проти РФ, а Москва начебто була змушена відповісти на «агресію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Правда в тому, що не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати», – заявив Путін.

Очільник Кремля вкотре переклав відповідальність за розв'язану Росією війну на інші держави. Він заявив, що РФ нібито свідомо поставили в ситуацію, коли вона була змушена «захищати себе зі зброєю в руках».

Також Путін повторив тезу про те, що Росію нібито навмисно підвели до війни проти України. Під час виступу Путін також заговорив про так звану русофобію та «утиски росіян». За його словами, їх нібито не можна перетворювати на державну ідеологію та ставити за мету «стратегічну поразку Росії».

Окремо російський диктатор висловився про нинішню ситуацію у світі. Він заявив, що у світовій політиці начебто «порушуються всі мислимі й немислимі табу».

За словами Путіна, для деяких держав визначальним нібито став принцип «сила є – розуму не треба». Він додав, що такий підхід, на його думку, «до добра не доводить».

Водночас після заяв про нібито агресію проти Росії Путін закликав держави до мирного співіснування. «Якщо ми хочемо жити – а всі хочуть жити», – сказав він та закликав країни «жити дружно» і спільно шукати способи цього досягти.

Нагадаємо, раніше Путін уже заявляв, що Росія нібито не розпочинала війну проти України. За його версією, з боку РФ «немає жодної агресії», а Москва начебто лише відповідає на бойові дії Києва, який підтримують західні країни.