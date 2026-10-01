Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін розкрив «правду» стосовно України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін розкрив «правду» стосовно України
Путін заявив, що Росія нібито «не починала воювати»
скриншот з відео

Господар Кремля заявив, що Росія нібито не розпочинала війну, а була змушена «захищати себе зі зброєю в руках»

Російський диктатор Володимир Путін під час пленарної сесії XXIII щорічного засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай» заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України. За його версією, воювати почали саме проти РФ, а Москва начебто була змушена відповісти на «агресію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Правда в тому, що не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати», – заявив Путін.

Очільник Кремля вкотре переклав відповідальність за розв'язану Росією війну на інші держави. Він заявив, що РФ нібито свідомо поставили в ситуацію, коли вона була змушена «захищати себе зі зброєю в руках».

Також Путін повторив тезу про те, що Росію нібито навмисно підвели до війни проти України. Під час виступу Путін також заговорив про так звану русофобію та «утиски росіян». За його словами, їх нібито не можна перетворювати на державну ідеологію та ставити за мету «стратегічну поразку Росії».

Окремо російський диктатор висловився про нинішню ситуацію у світі. Він заявив, що у світовій політиці начебто «порушуються всі мислимі й немислимі табу».

За словами Путіна, для деяких держав визначальним нібито став принцип «сила є – розуму не треба». Він додав, що такий підхід, на його думку, «до добра не доводить».

Водночас після заяв про нібито агресію проти Росії Путін закликав держави до мирного співіснування. «Якщо ми хочемо жити – а всі хочуть жити», – сказав він та закликав країни «жити дружно» і спільно шукати способи цього досягти.

Нагадаємо, раніше Путін уже заявляв, що Росія нібито не розпочинала війну проти України. За його версією, з боку РФ «немає жодної агресії», а Москва начебто лише відповідає на бойові дії Києва, який підтримують західні країни.

Читайте також:

Теги: війна Україна путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці удару працюють рятувальники та інші екстрені служби
Окупанти атакували продуктові склади у Дніпрі: є загиблі та поранені
2 вересня, 14:29
Пєсков додав, що Росія нібито зберігає готовність перейти до мирного врегулювання
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
4 вересня, 13:48
Держсекреат США Марко Рубіо анонсував план для відновлення переговорів України та Росії
США побачили шанс відновити переговори України та Росії
9 вересня, 09:58
Путін планує використати холод проти України
Bild: Путін переконаний, що цієї зими змусить Україну капітулювати
13 вересня, 04:01
Документ був розроблений для посилення економічного тиску на РФ
Палата представників США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ
17 вересня, 01:50
Війна стала технологічним полігоном, де нові рішення перевіряються безпосередньо в бойових умовах
Досвід війни в Україні змінює підходи НАТО до сучасних загроз
22 вересня, 04:45
Таке рішення може застосовуватися, якщо діти втомилися або для ефективнішого опрацювання навчального матеріалу
Міносвіти дозволило скорочувати уроки в школах до 35 хвилин
22 вересня, 15:56
СБУ повідомила Олексію Кулемзіну про підозру у воєнному злочині
Гауляйтер Донецька отримав підозру через депортацію 31 дитини до Росії
29 вересня, 17:29
Фінляндія спрямує €50 млн на відбудову України
Фінляндія залучила Світовий банк до фінансування України
Сьогодні, 17:44

Соціум

Серія вибухів прогриміла біля хімзаводу у Підмосков'ї
Серія вибухів прогриміла біля хімзаводу у Підмосков'ї
Путін розкрив «правду» стосовно України
Путін розкрив «правду» стосовно України
Росія затримала іноземне судно, яке прямувало до Естонії
Росія затримала іноземне судно, яке прямувало до Естонії
«Кричати під час пологів тільки українською». Азаров поширив фейк
«Кричати під час пологів тільки українською». Азаров поширив фейк
Іран підготувався до нової атаки США та розширив список цілей – Reuters
Іран підготувався до нової атаки США та розширив список цілей – Reuters
ЄС спрямував €20 млрд на оборонні проєкти за участю України
ЄС спрямував €20 млрд на оборонні проєкти за участю України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua