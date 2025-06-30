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Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото з відкритих джерел

Триває 1223-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 137 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали два ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3474 дронів-камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Синельниково, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка Харківської області; Муравка, Новопавлівка – Донецької області; Оріхів, Приморське – Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 352 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1223-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна окупанти ЗСУ

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