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У столиці погіршилася якість повітря після російської атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У столиці погіршилася якість повітря після російської атаки
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
фото: glavcom.ua

Максимальний індекс якості атмосферного повітря станом на 06:00 досягнув значення 160

У Києві зараз зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 160. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Якщо індекс досягає значення 101, то цей стан повітря є шкідливим.

Найбільше забруднене повітря в Голосіївському районі.

Станом на 06:00 карта якості повітря має такий вигляд: 

У столиці погіршилася якість повітря після російської атаки фото 1

Станом на 06:00 вологість повітря складає 65%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. 

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.

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Теги: окупанти Київ війна повітря

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