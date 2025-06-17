У столиці погіршилася якість повітря після російської атаки
Максимальний індекс якості атмосферного повітря станом на 06:00 досягнув значення 160
У Києві зараз зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 160. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Якщо індекс досягає значення 101, то цей стан повітря є шкідливим.
Найбільше забруднене повітря в Голосіївському районі.
Станом на 06:00 карта якості повітря має такий вигляд:
Станом на 06:00 вологість повітря складає 65%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.
Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі.
Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.
Наслідки атаки російських терористів на Київ 😭 pic.twitter.com/CnFvEZv0ZL— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Людей шукають під завалами. Київ 17 червня 2025 року 😭 pic.twitter.com/q9MdLjEZN1
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.
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