Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1213-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Сумської області; Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Кам’янське, Плавні, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили 13 атак ворога. Крім того, агресор завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема – десять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Відбулося сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Минулої доби ворог 20 разів атакував українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку

Наші підрозділи відбили один ворожий штурм, поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися уперед.

Нагадаємо, триває 1213-й день повномасштабної війни в Україні.