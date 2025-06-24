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У ЗСУ з’явилась рота дронів для евакуації поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У ЗСУ з’явилась рота дронів для евакуації поранених
фото: Олександр Сирський / соцмережі

Пілотний проєкт Першого окремого медичного батальйону набирає обертів

Новостворений Перший окремий медичний батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для безпілотної евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський нагадав, що Перший окремий медичний батальйон – це пілотний проєкт для Збройних сил, який був офіційно створений 31 березня шляхом розширення медичної служби 1-го Інтернаціонального легіону. Підрозділ належить до Сухопутних військ ЗСУ. Він об’єднав кілька ключових напрямків:

  • медичну евакуацію, зокрема із застосуванням наземних безпілотних систем;
  • надання невідкладної допомоги (робота стабілізаційних пунктів і передових хірургічних груп);
  • навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій.
  • За словами Сирського, новостворений батальйон як цілісний підрозділ здатен повністю забезпечити евакуацію поранених і надання допомоги на визначеній ділянці фронту.

«Ключове завдання підрозділу – зберегти якнайбільше життів наших військових, зокрема піхоти, у зоні відповідальності батальйону. Обговорили з командувачем Медичних сил, начальником медичної служби Сухопутних військ та командиром цього батальйону досягнуті результати і можливість масштабування ефективного досвіду підрозділу. За цей час проведено успішну рекрутингову кампанію. Практично весь особовий склад батальйону — це фахові лікарі-добровольці. Зараз новобранці проходять обовʼязковий курс БЗВП, а батальйон — етап злагодження та підготовки до бойових виїздів», – зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, в Україні створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання. Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

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Теги: безпілотник ЗСУ евакуація поранення військові

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