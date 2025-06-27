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Окупанти навмисно б'ють FPV-дронами по авто цивільних – звіт ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти навмисно б'ють FPV-дронами по авто цивільних – звіт ООН
Місія ООН задокументувала дії росіян та зазначила, що «деякі інциденти можуть бути рівнозначними навмисним нападом на цивільне населення»
фото: Офіс генпрокурора

Застосування БпЛА у прифронтових районах України посилилося за останній рік

Російські загарбники навмисно б’ють FPV-дронами по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт місії ООН з моніторингу прав людини в Україні.

Використання таких БпЛА у прифронтових районах України посилилося за останній рік завдяки технологічному прогресу та збільшенню темпів виробництва, наголошується у звіті. «Ці безпілотники стали основною причиною загибелі та поранення цивільного населення в Україні, а в деякі місяці навіть перевершили потужнішу зброю, таку як ракети, артилерія та авіабомби. Переважна більшість жертв виникла в результаті російських атак на території, контрольованій урядом України», – йдеться у звіті.

Наголошується, що подібні FPV оснащені камерами, які дозволяють операторам дронів вибирати конкретні цілі, включно з транспортними засобами, що рухаються, та атакувати їх з винятковою точністю.

Однак російські оператори застосовували цю зброю проти цивільних осіб, які не виявляли жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях, акцентували в ООН. «Серед задокументованих жертв є цивільні особи на велосипедах, у приватних автомобілях, у звичайних громадських автобусах, у машинах швидкої допомоги, під час доставляння гуманітарної допомоги або проведення евакуації, прогулянки на свіжому повітрі та поза межами своєї житлової власності», – йдеться у звіті.

Місія ООН задокументувала та проаналізувала обставини цих атак і дійшла висновку, що «деякі інциденти можуть бути рівнозначними навмисним нападом на цивільне населення, що є воєнним злочином».

«Окрім спричинення смертей та поранень, напади загострили й без того критичну гуманітарну ситуацію. Держслужбовці, медперсонал <…> не могли безпечно проходити через постраждалі села, а це означає, що цивільне населення не мало доступу до основних послуг, гуманітарної допомоги та медичного обслуговування», – йдеться у звіті.

Місія ООН наголосила, що це вплинуло на широкий спектр прав людини, зокрема право на життя, харчування та належний рівень життя, а також охорону здоров'я, причому люди похилого віку та люди з інвалідністю непропорційно постраждали, оскільки вони, як правило, залишаються на прифронтовій території.

«Необхідні рішучі заходи для захисту цивільного населення у прифронтових районах. Навмисні атаки на цивільне населення за допомогою безпілотників малої дальності мають припинитися. Порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав створити в Європі власну армію безпілотників. На його думку, Євросоюз має підготуватися до потенційної загрози з боку Росії, зважаючи на досвід України у війні.

До слова, станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинжали». 

Теги: окупанти ООН безпілотник

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