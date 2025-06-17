Жителі будинку, в який влучив «шахед», розповіли, як врятувалися (фото)
Від «шахеда» постраждали 14-18 поверхи будинку
Мешканці квартири у Дарницькому районі столиці, яка постраждала від дрона-камікадзе, під час масованої атаки ворога знаходилися в міжквартирному коридорі. Про це передає «Главком».
Удар зачепив 14-18 поверхи будинку.
Власники однієї з квартир розповідають, що після вибуху знайшли свою собаку, проте кота досі не можуть знайти.
Також відомо, що постраждала жінка, яка під час вибуху знаходилась в квартирі на 18 поверсі. ЇЇ забрала швидка.
💥Влучання у житловий будинок в Києві pic.twitter.com/CvR8oW0UcD— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Проліт "шахеда" та влучання посеред житлових будинків у Києві pic.twitter.com/Oy57zL1w5U— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.
Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі.
Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.
Наслідки атаки російських терористів на Київ 😭 pic.twitter.com/CnFvEZv0ZL— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Людей шукають під завалами. Київ 17 червня 2025 року 😭 pic.twitter.com/q9MdLjEZN1
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
У Києві вже 14 загиблих та 40 поранених.
Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.
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