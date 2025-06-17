Жителі будинку, в який влучив «шахед», розповіли, як врятувалися (фото)

Від «шахеда» постраждали 14-18 поверхи будинку

Мешканці квартири у Дарницькому районі столиці, яка постраждала від дрона-камікадзе, під час масованої атаки ворога знаходилися в міжквартирному коридорі. Про це передає «Главком».

Удар зачепив 14-18 поверхи будинку.

Власники однієї з квартир розповідають, що після вибуху знайшли свою собаку, проте кота досі не можуть знайти.

Також відомо, що постраждала жінка, яка під час вибуху знаходилась в квартирі на 18 поверсі. ЇЇ забрала швидка.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.



Людей шукають під завалами. Київ 17 червня 2025 року 😭 pic.twitter.com/q9MdLjEZN1

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025





Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

У Києві вже 14 загиблих та 40 поранених.

Постраждала від нічних обстрілів і Одеса.