Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState

За даними DeepState, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку

DeepState: Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль на Донеччині

Аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

скріншот мапа DeepState

Як відомо, за минулу добу відбулося 165 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине Харківської області; Попів Яр Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.