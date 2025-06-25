Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState
За даними DeepState, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку
фото з відкритих джерел

DeepState: Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль на Донеччині

Аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState фото 1
скріншот мапа DeepState

Як відомо, за минулу добу відбулося 165 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине Харківської області; Попів Яр Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Донбас війна Донеччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хоче повну владу над Європою
Плани Путіна на літо
30 травня, 15:20
Грем: Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти
Погрози Китаю від Грема, атака на Харків, вибухи у Росії: головне за ніч
2 червня, 06:03
Окупант, якого взяли в полон українці, не знає столиці Росії (відео)
Окупант, якого взяли в полон українці, не знає столиці Росії (відео)
28 травня, 06:19
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
27 травня, 11:02
На Запорізькому напрямку зросла кількість ворожих обстрілів
Наступ росіян на Запоріжжі: влада повідомила подробиці
31 травня, 18:39
Головні новини ночі проти 16 червня
Атака на Запоріжжя та Київщину, іранські удари по Ізраїлю: головне за ніч
16 червня, 05:50
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
14 червня, 13:33
Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону нафти й газу з Росії
Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону нафти й газу з Росії
16 червня, 19:28
Пєсков про війну: Ми йдемо вперед і будемо продовжувати просуватися
Пєсков пояснив, чому РФ відмовилася від припинення вогню в Україні
20 червня, 16:14

Події в Україні

Україна та Данія спільно вироблятимуть далекобійні дрони й ракети за межами країни
Україна та Данія спільно вироблятимуть далекобійні дрони й ракети за межами країни
Удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 19 (оновлено)
Удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 19 (оновлено)
Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState
Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState
Росія залучає афганців через «Талібан» для «відновлення» окупованих територій
Росія залучає афганців через «Талібан» для «відновлення» окупованих територій
Статут Спецтрибуналу щодо агресії РФ готовий – Путін та його оточення не матимуть імунітету
Статут Спецтрибуналу щодо агресії РФ готовий – Путін та його оточення не матимуть імунітету
Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
11K
Прогноз магнітних бур на 25-27 червня: якою буде сонячна активність
8807
Бойові машини та карти 1941 року. Стало відомо, що Генштаб витребував у Музею Другої світової на початку російського вторгнення
8366
Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7074
МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua