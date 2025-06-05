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Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1198-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 169 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, зокрема скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4897 обстрілів, з них 71 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та наземну станцію управління БпЛА ворога.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два – із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року фото 8

Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія фронт Генштаб

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