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Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила на війні в Україні 22680 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 червня втратила:

  • особового складу – близько 992750 (+930) осіб,
  • танків – 10887 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22680 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28750(+39) од,
  • РСЗВ – 1406 (+4) од,
  • засоби ППО – 1177 (+1) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
  • крилаті ракети – 3271 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
  • спеціальна техніка – 3907 (+0).
Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 5 червня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який два є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт втрати Генштаб

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