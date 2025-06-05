Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 червня втратила:
- особового складу – близько 992750 (+930) осіб,
- танків – 10887 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22680 (+2) од,
- артилерійських систем – 28750(+39) од,
- РСЗВ – 1406 (+4) од,
- засоби ППО – 1177 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39019 (+95),
- крилаті ракети – 3271 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50812 (+82) од,
- спеціальна техніка – 3907 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 5 червня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який два є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни в Україні.
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