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Путін змінив командувача Сухопутних військ: аналітики ISW пояснили, що задумав диктатор

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін змінив командувача Сухопутних військ: аналітики ISW пояснили, що задумав диктатор
Мордвічова називають батьком м'ясних штурмів
фото з відкритих джерел

Кремль призначив Мордвічева для поширення тактики позиційної війни

Російський диктатор Володимир Путін призначив нового командувача Сухопутних військ. Ним став Андрій Мордвічев – відомий застосуванням штурмів з високим рівнем втрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітику Інституту вивчення війни.

За інформацією ISW, Мордвічев нещодавно обіймав посаду командувача як центрального угруповання військ РФ, так і центрального військового округу Росії та керував захопленням Авдіївки в лютому 2024 року.

Окрім цього, за даними ISW, російські інсайдерські джерела та мілблогери «привітали» призначення Мордвічева. Ба більше, окупанти інтерпретували це як ознаку того, що Кремль розпочинає модернізацію, спрямовану на посилення здатності Росії планувати та здійснювати операції в Україні та за її межами.

«Імовірно, Кремль призначив Мордвічева для поширення тактики позиційної війни та оперативних концепцій для подрібнення незначного просування вперед - основної тактики, яку російські війська використовували на Авдіївсько-Покровському напрямку – у сухопутних військах Росії», – сказано у звіті ISW.

Там також зазначається, що призначення Мордвічева вказує на те, що Кремль схвалює його тактику, а саме – використання штурмів з високим рівнем втрат, очолюваних піхотою. Ба більше, ймовірно Кремль прагне закріпити цю тактику, яку з кінця 2023 року використовувало російське командування для просування на Авдіївсько-Покровському напрямку.

У звіті наголошують, що Мордвічев є одним із небагатьох російських командирів, які досягли тактичного проникнення вглиб української лінії зіткнення за останні два роки і одним з найвідоміших російських командирів на цей час, але ці обмежені тактичні проникнення були досягнуті великою ціною.

В Україні російському генералу загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що у середині березня 2022 року радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян. У цей момент там перебував командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ Андрій Мордвічев.

Раніше партизанський рух «Атеш» повідомив, що начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов, ймовірно, проходить військово-лікарську комісію (ВЛК) у Москві.

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Теги: диктатор Олексій Арестович радник путін авіація окупанти

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