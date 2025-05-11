Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим
Мазут на пляжі в Анапі
фото з відкритих джерел

Значна частина чорноморського узбережжя Росії стала непридатною для пляжного відпочинку

Через грудневий розлив мазуту з російських танкерів значна частина чорноморського узбережжя Росії стала непридатною для пляжного відпочинку. Тому російські відпочивальники масово потягнулися в окупований Крим, ігноруючи військові загрози. Наслідком стали величезні черги на Керченському мосту. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Для них (росіян, – ред.) це є додатковою складністю, бо треба більше персоналу, більше заходів, щоб гарантувати безпеку. Але, попри те, що там (в черзі на Кримський міст, – ред.) треба стояти годинами, а іноді й добу, вони (туристи, – ред.) туди намагаються частіше їздити. А росгвардія та компанія мають додатковий клопіт, як це організувати», – додав він.

За словами Плетенчука, росіяни доволі щільно насичують Крим системами ППО. Іноді це виглядає трохи дивно, тому що реальна щільність перекриття Криму набагато вища, ніж на багатьох ділянках, в тому числі на території самої РФ.

«Для росіян Крим має й логістичне, й символічне значення. Але ППО там мінусувалися й до цього, відбувається це й зараз. Там є що знищувати. Там доволі висока концентрація ППО», – пояснив речник.

Як зазначив Плетенчук, в умовах західних санкцій певні системи ППО стали для росіян штучним товаром, бо окупанти вимушені якось добувати відповідні елементи, електрону базу, яка не є російського виробництва.

«Електрона система завжди для них була слабким місцем, але, як ви бачите, поки вони в цю гру грають, попри втрати», – сказав Плетенчук.

За його словами, під час так званого триденного перемир’я окупанти виводили у Чорне море носії «Калібрів».

«Вони виводили кілька ракетоносіїв під час так званих святкувань. Це було пов’язано з забезпеченням охорони… Можливо очікували від нас якихось сюрпризів, але після закінчення святкувань в пункті базування Новоросійськ, вони ці носії завели назад. Наразі в акваторії відсутні будь-які одиниці», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа. 

Раніше повідомлялось, що фахівці Державної екологічної інспекції провели дослідження узбережжя Чорного моря на Одещині, де було виявлено забруднення, схоже на мазут. Вони відібрали зразки морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень.

Читайте також:

Теги: окупанти Чорне море військові Кримський міст втрати росіяни системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемир'я між Індією та Пакистаном тривало буквально кілька годин
Індія заявила про порушення перемир'я Пакистаном
Вчора, 21:30
Зеленський наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ
Зеленський попередив про можливі провокації Росії 9 травня
4 травня, 19:38
Путіністка Валерія виконала радянську пісню
Путіністка Валерія виконала пісню серед руїн: Мінкульт звернеться до СБУ (оновлено)
1 травня, 13:41
Як картопля за останній рік не дорожчав жоден продукт харчування у Росії
Росіяни штурмують магазини: вартість популярного овоча злетіла на 260%
1 травня, 11:41
Дмитро Запорожець: Сіверський напрямок традиційно активний із застосуванням різної техніки
Окупанти на одному з напрямків фронту посилили використання мототехніки
25 квiтня, 15:53
Наслідки нічної атаки на Київ
У Києві внаслідок атаки 12 загиблих та понад 90 поранених: моторошні кадри (оновлено)
24 квiтня, 17:39
Загалом за споживанням алкоголю на душу населення СССР перевищив дореволюційну Росію у два з половиною рази
Іронія історії або Квітневі пристрасті Михайла Горбачова
22 квiтня, 21:00
Росія часто залучає українських підлітків до підпалів авто
Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей
17 квiтня, 06:36
Полонений громадянин КНР в українському полоні
«Давно не секрет». Громадяни Китаю потрапили в український полон: російські «воєнкори» здивували реакцією
14 квiтня, 14:57

Події в Україні

Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим
Викрадений росіянами ексмер Херсона відмовився від обміну на користь хворого полоненого
Викрадений росіянами ексмер Херсона відмовився від обміну на користь хворого полоненого
Скандальний тендер із будівництва військового цвинтаря. Антимонопольний комітет виявив змову
Скандальний тендер із будівництва військового цвинтаря. Антимонопольний комітет виявив змову
Макрон розбудив Трампа, щоб обговорити мир в Україні
Макрон розбудив Трампа, щоб обговорити мир в Україні
Україну скував холод: коли синоптики прогнозують потепління
Україну скував холод: коли синоптики прогнозують потепління
Росія «стирає» перевагу України в дронах: тривожний прогноз від FT
Росія «стирає» перевагу України в дронах: тривожний прогноз від FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
131K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
104K
Не буде ніякого перемир'я
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
76K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
21K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua