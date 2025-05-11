Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим

Значна частина чорноморського узбережжя Росії стала непридатною для пляжного відпочинку

Через грудневий розлив мазуту з російських танкерів значна частина чорноморського узбережжя Росії стала непридатною для пляжного відпочинку. Тому російські відпочивальники масово потягнулися в окупований Крим, ігноруючи військові загрози. Наслідком стали величезні черги на Керченському мосту. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Для них (росіян, – ред.) це є додатковою складністю, бо треба більше персоналу, більше заходів, щоб гарантувати безпеку. Але, попри те, що там (в черзі на Кримський міст, – ред.) треба стояти годинами, а іноді й добу, вони (туристи, – ред.) туди намагаються частіше їздити. А росгвардія та компанія мають додатковий клопіт, як це організувати», – додав він.

За словами Плетенчука, росіяни доволі щільно насичують Крим системами ППО. Іноді це виглядає трохи дивно, тому що реальна щільність перекриття Криму набагато вища, ніж на багатьох ділянках, в тому числі на території самої РФ.

«Для росіян Крим має й логістичне, й символічне значення. Але ППО там мінусувалися й до цього, відбувається це й зараз. Там є що знищувати. Там доволі висока концентрація ППО», – пояснив речник.

Як зазначив Плетенчук, в умовах західних санкцій певні системи ППО стали для росіян штучним товаром, бо окупанти вимушені якось добувати відповідні елементи, електрону базу, яка не є російського виробництва.

«Електрона система завжди для них була слабким місцем, але, як ви бачите, поки вони в цю гру грають, попри втрати», – сказав Плетенчук.

За його словами, під час так званого триденного перемир’я окупанти виводили у Чорне море носії «Калібрів».

«Вони виводили кілька ракетоносіїв під час так званих святкувань. Це було пов’язано з забезпеченням охорони… Можливо очікували від нас якихось сюрпризів, але після закінчення святкувань в пункті базування Новоросійськ, вони ці носії завели назад. Наразі в акваторії відсутні будь-які одиниці», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа.

Раніше повідомлялось, що фахівці Державної екологічної інспекції провели дослідження узбережжя Чорного моря на Одещині, де було виявлено забруднення, схоже на мазут. Вони відібрали зразки морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень.