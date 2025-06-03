Окупанти модернізували КАБи: аналітики назвали стратегічні переваги

Перше фото УМПК-ПД на Су-34 з'явилось у березні цього року

Ворог застосовує керовані авіабомби, які можуть бити майже на сотню кілометрів

Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Удар по Харківській і Сумській областях став одним із перших задокументованих випадків застосування уніфікованих модулів планування та корекції з підвищеною дальністю (УМПК-ПД). Перше фото УМПК-ПД на Су-34 з'явилось лише у березні 2025 року. На фото фронтовий бомбардувальник ніс чотири ФАБ-500М62 з новими більш далекобійними комплектами. Нова версія має більшу площу крила, міцнішу систему кріплення та потужніший механізм керування.

«Якщо дальність скидання УМПК становила 60-80 км, залежно від параметрів польоту носія, то нові більш далекобійні зразки – вже на дальність до 95 км. Як вважають у прокуратурі, зараз ворог лише тестує такі версії УМПК і можливо відстань використання буде збільшуватись», – кажуть аналітики.

Як зазначає Defense Express, Росія отримала дві стратегічні переваги: вражати цілі на відстані до 95 км та знизити ризики для пілотів, здійснюючи пуски з глибшого тилу. Втім, чим більша відстань – тим більше шансів для українських засобів РЕБ зірвати наведення: супутниковий сигнал встигає більше часу побути під впливом перешкод.

Зазначається, що росіяни намагаються компенсувати це, нарощуючи потужність навігаційних модулів: УМПК-ПД вже отримують по вісім, а в окремих випадках навіть до 12 супутникових антен типу «Комета-М», що ускладнює їхнє заглушення.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Росія здійснила рекордну кількість авіаударів по Україні, скинувши понад 900 керованих авіабомб уздовж лінії фронту завдовжки 1500 км. Попри значні руйнування, ця зброя зараз майже неефективна, оскільки ЗСУ знайшли спосіб їй протидіяти.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила використання модернізованої авіаційної авіабомби Grom-E1. Вона має власний двигун, що дозволяє запускати її зі значно більшої відстані.

До слова, у Збройних силах України провели випробовування керованих авіаційних бомб українського виробництва.