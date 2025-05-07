У столиці знову оголошена повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У Києві знову лунають сирени.

Столиця знову під загрозою атаки ударними дронами.

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок.

Через рятувальні роботи в районі станції метро Берестейська рух трамваїв № 15 до Відрадного зупинено.