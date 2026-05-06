День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Історія заснування свята

День піхоти Збройних сил офіційно запроваджено у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

«З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю установити в Україні День піхоти, який відзначати щороку 6 травня», – йдеться в указі.

Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах. Це свято присвячене вшануванню мужності та героїзму військовослужбовців, які б'ються за визволення України від російської окупації.

Дату 6 травня обрано не випадково: саме цього дня 1648 року українські козаки здобули свою першу значну перемогу у битві під Жовтими Водами на початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

Роль піхоти у війні

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році піхотні підрозділи України продемонстрували виняткову стійкість і здатність ефективно діяти навіть в умовах безперервних обстрілів та ворожої агресії. Саме ці бійці найчастіше перебувають на передовій, і їхню роль у захисті держави складно переоцінити. Піхотинці не лише виконують бойові завдання, а й долучаються до відновлення та стабілізації на звільнених територіях, здійснюючи гуманітарні місії й забезпечуючи правопорядок.

Піхота залишається основою бойових операцій на всіх рівнях – від маневрових наступів до тривалої оборони. Завдяки постійному вдосконаленню тактики та технічного оснащення українські військові впевнено діють у реаліях сучасної війни, що передбачає активне використання безпілотників, артилерії, важкої техніки та сучасних засобів зв’язку. Вони вирізняються не лише високим рівнем володіння стрілецькою зброєю, а й умінням ефективно взаємодіяти з іншими підрозділами – артилерією, танковими військами та авіацією.

Піхота традиційно є визначальною силою на полі бою. Ще з часів Першої та Другої світових воєн ці війська вирізнялися стійкістю та мужністю. Від 2022 року ця традиція має своє продовження: українські піхотинці вистояли у боях за ключові міста. Їхні дії стали символом національної гідності та опору агресії.

Військові технології стрімко розвиваються, і піхотні підрозділи України оперативно пристосовуються до нових викликів. Сьогодні піхотинці використовують сучасні засоби зв’язку та високоточне озброєння для ураження техніки противника, зокрема протитанкові комплекси й безпілотники. Це дає їм змогу залишатися ефективними не лише на відкритому полі бою, а й у складних умовах міських боїв.

Привітання з Днем піхоти у прозі

Шановні піхотинці! Зичимо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир і безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!

Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!

Шановні піхотинці! З Днем піхоти Збройних сил України! Ви є головними бійцями нашої країни, ви бережете її мир та безпеку, покладаємо на вас велику відповідальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, віри у свої сили та перемог у всіх бойових діях!

Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими і обов'язково повертайтеся додому!

Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.

Залізного здоров'я і сталевої витримки вам, славні піхотинці. Нехай земля горить під ногами ворогів, а ваша зброя ніколи не знає промахів. Все буде Україна! З Днем піхоти!

Бажаємо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир та безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!

Вітаємо з Днем піхоти України! Хоробрості, здоров'я, могутності, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. Повертайтеся скоріше додому – з перемогою!

Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальною частиною нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!

Піхотинці! Дякуємо вам за те, що ви перші, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини! Міцного вам здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність і героїзм заслуговує на повагу і вдячність усього народу. З Днем піхоти!

Привітання з Днем піхоти у віршах

З Днем піхоти України,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

Бажаю вам я в день піхоти

Проблем і неприємностей не знати,

І всі справи, і різні турботи

Завжди успішно вирішати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,

Дітей здорових, щоб радували вас,

Міцної й гарної служби,

Щоб ви захищали нас!

Війська піхотні України

Відзначають день свій,

Кожен день вони на сторожі,

Охороняють наш спокій!

Вітаємо всіх військових,

І бажаємо їм перемог,

Миру, благ, любові, терпіння,

Служба нехай йде без перепон!

Прийми вітання, піхота,

Опора незламного українського народу!

Ти славишся тим, що немає у світі хоробріших за

Піхотинців – безстрашних хлопців!

Привітаннях з Днем піхоти в листівках

Нагадаємо, що травень 2026 року в Україні – це час розквіту природи та місяць, багатий на символічні дати, що об'єднують пам'ять про героїчне минуле та надію на майбутнє.