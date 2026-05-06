Головна Новини
search button user button menu button

День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 травня – День піхоти Збройних сил України
фото: glavcom.ua

Свято вшановує мужність воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

  1. Історія заснування свята
  2. Роль піхоти у війні
  3. Привітання з Днем піхоти у прозі
  4. Привітання з Днем піхоти у віршах
  5. Привітаннях з Днем піхоти в листівках

Історія заснування свята

День піхоти Збройних сил офіційно запроваджено у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

«З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю установити в Україні День піхоти, який відзначати щороку 6 травня», – йдеться в указі.

День піхоти Збройних сил офіційно запроваджено у 2019 році
День піхоти Збройних сил офіційно запроваджено у 2019 році
фото: Третій армійський корпус

Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах. Це свято присвячене вшануванню мужності та героїзму військовослужбовців, які б'ються за визволення України від російської окупації.

Дату 6 травня обрано не випадково: саме цього дня 1648 року українські козаки здобули свою першу значну перемогу у битві під Жовтими Водами на початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

Роль піхоти у війні

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році піхотні підрозділи України продемонстрували виняткову стійкість і здатність ефективно діяти навіть в умовах безперервних обстрілів та ворожої агресії. Саме ці бійці найчастіше перебувають на передовій, і їхню роль у захисті держави складно переоцінити. Піхотинці не лише виконують бойові завдання, а й долучаються до відновлення та стабілізації на звільнених територіях, здійснюючи гуманітарні місії й забезпечуючи правопорядок.

Піхота залишається основою бойових операцій на всіх рівнях – від маневрових наступів до тривалої оборони. Завдяки постійному вдосконаленню тактики та технічного оснащення українські військові впевнено діють у реаліях сучасної війни, що передбачає активне використання безпілотників, артилерії, важкої техніки та сучасних засобів зв’язку. Вони вирізняються не лише високим рівнем володіння стрілецькою зброєю, а й умінням ефективно взаємодіяти з іншими підрозділами – артилерією, танковими військами та авіацією.

Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах
Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Піхота традиційно є визначальною силою на полі бою. Ще з часів Першої та Другої світових воєн ці війська вирізнялися стійкістю та мужністю. Від 2022 року ця традиція має своє продовження: українські піхотинці вистояли у боях за ключові міста. Їхні дії стали символом національної гідності та опору агресії.

Військові технології стрімко розвиваються, і піхотні підрозділи України оперативно пристосовуються до нових викликів. Сьогодні піхотинці використовують сучасні засоби зв’язку та високоточне озброєння для ураження техніки противника, зокрема протитанкові комплекси й безпілотники. Це дає їм змогу залишатися ефективними не лише на відкритому полі бою, а й у складних умовах міських боїв.

Привітання з Днем піхоти у прозі

Шановні піхотинці! Зичимо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир і безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!

***

Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!

***

Шановні піхотинці! З Днем піхоти Збройних сил України! Ви є головними бійцями нашої країни, ви бережете її мир та безпеку, покладаємо на вас велику відповідальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, віри у свої сили та перемог у всіх бойових діях!

***

Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими і обов'язково повертайтеся додому!

***

Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.

***

Залізного здоров'я і сталевої витримки вам, славні піхотинці. Нехай земля горить під ногами ворогів, а ваша зброя ніколи не знає промахів. Все буде Україна! З Днем піхоти!

***

Бажаємо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир та безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!

***

Вітаємо з Днем піхоти України! Хоробрості, здоров'я, могутності, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. Повертайтеся скоріше додому – з перемогою!

***

Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальною частиною нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!

***

Піхотинці! Дякуємо вам за те, що ви перші, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини! Міцного вам здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність і героїзм заслуговує на повагу і вдячність усього народу. З Днем піхоти!

Привітання з Днем піхоти у віршах

З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!

***

Бажаю вам я в день піхоти
Проблем і неприємностей не знати,
І всі справи, і різні турботи
Завжди успішно вирішати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,
Дітей здорових, щоб радували вас,
Міцної й гарної служби,
Щоб ви захищали нас!

***

Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!

***

Прийми вітання, піхота,
Опора незламного українського народу!
Ти славишся тим, що немає у світі хоробріших за
Піхотинців – безстрашних хлопців!

Привітаннях з Днем піхоти в листівках

День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7

Нагадаємо, що травень 2026 року в Україні – це час розквіту природи та місяць, багатий на символічні дати, що об’єднують пам’ять про героїчне минуле та надію на майбутнє. Цьогоріч травень стає логічним продовженням пасхального циклу, даруючи нам світлі дні Вознесіння та Трійці. Водночас це період вшанування матерів, української ідентичності через День вишиванки та щоденної вдячності захисникам, які виборюють наш спокій.

Читайте також:

Теги: військові свято свята ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Новоросійську уражено ключовий порт РФ
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
6 квiтня, 17:47
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади
Справа на мільйон: заступника командира 58 бригади відправили за грати із рекордною заставою
17 квiтня, 19:34
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
15 квiтня, 20:17
Єрмак поспілкувався зі співаком Drevo
Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак
20 квiтня, 18:16
КНДР відкрила музей із «трофейною» технікою ЗСУ
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
27 квiтня, 14:51
Окупанти бояться прориву лінії бойового зіткнення
Російські підрозділи скасовують відпустки до дев'ятого травня: до чого готуються
27 квiтня, 17:43
Генерал наголосив, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
30 квiтня, 09:45
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Росія має людський ресурс для війни ще на рік-два
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
1 травня, 18:09
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Новини

День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua