Росіяни дроном атакували авто енергетиків на Сумщині: є загиблий

За інформацією Сумської міської ради, троє людей зазнали поранень

Російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Як передає «Главком», про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Попередньо, одна людина загинула. Наслідки атаки росіян зʼясовуються», – заявили в ОВА.

На місці події працюють рятувальники. За інформацією Сумської міської ради, троє людей зазнали поранень.

Також уранці 12 травня російські війська атакували безпілотником цивільний вантажний поїзд у Донецькій області. Як передає «Главком», про це повідомили в «Укрзалізниці».

Ворог вдарив по локомотиву поїзда. Унаслідок атаки уламкового пораненнязазнав машиніст. Його життю наразі нічого не загрожує: залізничнику оперативно надали допомогу та шпиталізували його.

До слова, російські солдати намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських захисників. Для цього окупанти використали жовтий скотч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 60-ту окрему механізовану Інгулецьку бригаду.

Військові розповіли, що під час оголошеного Росією триденного перемирʼя група російських загарбників намагалася наблизитися до позицій Сил оборони, видаючи себе за українських військових. Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники, щоб позначити себе на полі бою.

Як відомо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні.