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Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року
Протягом минулої доби відбулося 200 боєзіткнень
фото з відкритих джерел

Триває 1229-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 200 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6074 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3724 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Одрадне, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє Харківської області; Покровськ, Сухий Яр Донецької області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 23 атаки росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося сім боєзіткнень в районі Вовчанська та в напрямку Амбарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 37 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Загалом минулої доби відбулося сім боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих атак в бік Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися вперед у районі Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

У бік Кам’янського загарбники здійснили п’ять атак на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2025 року фото 12

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1229-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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