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Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 60 КАБ. Крім того, застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 червня станом на 22:00 відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 166 окупантів та поранили ще 121. Знешкоджено бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, десять мотоциклів, дві гармати, вісім антен керування безпілотними літальними апаратами, безпілотний літальний апарат «Молнія», термінал супутникового зв’язку, станцію РЕБ, антену зв’язку та генератор противника. Також значно пошкоджено бойову броньовану машину, три мотоцикли, реактивну систему залпового вогню «БМ-21» та чотири артилерійські системи російських окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 15 штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. На даний час один бій триває.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі, ще два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 12 штурмових дій противника, дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко та Вільне Поле. Наразі триває два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 22 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1215-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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