Розвідка розповіла деталі про знищення мільйонного окупанта

Ювілейного російського загарбника ліквідували бійці спецпідрозділу Kraken

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта. Ним став уродженець Камчатського краю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу розвідки.

Мільйонним ліквідованим окупантом став Сергій Машаненков 1978 року народження. Він був військовослужбовцем Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ. «Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю», – зазначають розвідники.

У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного російського окупанта, знищеного спецпідрозділом “Kraken"



☠️Ним виявився машаненков сєргєй ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець камчатського краю, військовослужбовець тихоокеанської морської піхоти зс рф. pic.twitter.com/AR9qs8sBNr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Нагадаємо, Збройні сили України знищили понад мільйон російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року. Нині триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє британська розвідка, російське керівництво готове миритися з високими втратами заради тактичних успіхів на фронті. Тільки у 2025 році Росія вже втратила 200 тисяч осіб. За даними Генерального штабу України, середньодобові втрати російських військ перевищують 1250 осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції.

До слова, українські правоохоронці не віддають на обмін російських військових, які скоїли тяжкі злочини, як-от вбивства чи зґвалтування цивільних.