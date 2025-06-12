Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка розповіла деталі про знищення мільйонного окупанта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка розповіла деталі про знищення мільйонного окупанта
Збройні сили України знищили понад мільйон окупантів з початку великої війни
скріншот з відео

Ювілейного російського загарбника ліквідували бійці спецпідрозділу Kraken

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта. Ним став уродженець Камчатського краю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу розвідки.

Мільйонним ліквідованим окупантом став Сергій Машаненков 1978 року народження. Він був військовослужбовцем Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ. «Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю», – зазначають розвідники.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили понад мільйон російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року. Нині триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє британська розвідка, російське керівництво готове миритися з високими втратами заради тактичних успіхів на фронті. Тільки у 2025 році Росія вже втратила 200 тисяч осіб. За даними Генерального штабу України, середньодобові втрати російських військ перевищують 1250 осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції.

До слова, українські правоохоронці не віддають на обмін російських військових, які скоїли тяжкі злочини, як-от вбивства чи зґвалтування цивільних.

Читайте також:

Теги: ГУР розвідка окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль готовий миритися з високими втратами на фронті – розвідка Британії
Кремль готовий миритися з високими втратами на фронті – розвідка Британії
Сьогодні, 12:44
10 червня відбувся обмін полоненими
Чому Україна не називає кількість звільнених із російського полону – пояснення ГУР
Вчора, 05:42
23-25 травня 2025 року відбувся масштабний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу»
Зі сльозами та клубком у горлі! Як Україна зустрічає своїх звільнених з полону Репортаж
7 червня, 21:42
Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів
Дворазовий володар Кубка Стенлі взяв участь у вшануванні російських окупантів
2 червня, 10:38
Втрата кожної найсучаснішої станції РЕБ є суттєвою для російської армії
Сили безпілотних систем уразили один із найсучасніших російських комплексів РЕБ
29 травня, 19:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22641 бойову броньовану машину
Втрати ворога станом на 26 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 травня, 07:54
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 травня, 08:38
У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови
У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови
21 травня, 07:44
Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС – це найбільша мобільна наземна інженерна споруда у світі
Мінфін назвав вартість відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС
15 травня, 10:59

Події в Україні

МВС повідомило, скільки українців вважаються зниклими безвісти
МВС повідомило, скільки українців вважаються зниклими безвісти
Розвідка розповіла деталі про знищення мільйонного окупанта
Розвідка розповіла деталі про знищення мільйонного окупанта
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
ООН назвала кількість жертв серед мирного населення України за травень
ООН назвала кількість жертв серед мирного населення України за травень
Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють
Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють
Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими (фото)
Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
28K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
23K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
14K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
9522
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua