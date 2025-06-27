Росія знову вдарила ракетами по місту Самар: є загиблі та поранені

Внаслідок ворожої атаки троє загиблих та 14 поранених

Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Під удар потрапило місто Самар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами чиновника, після внаслідок атаки виникла пожежа. На цей час відомо про трьох загиблих і 14 поранених.

Варто зазначити, що нещодавно окупанти вже били по місту. 24 червня росіяни вдарили балістикою по Дніпру та Самару. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру – десятки освітніх та медичних закладів, житлові будинки та адмінбудівлі тощо.

Нагадаємо, у Дніпрі збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку РФ 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. За даними МВС, у Дніпрі понад 340 поранених, серед них – 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають. За словами Клименка, ще є люди, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Дніпро 24 червня зазнало безпрецедентної кількості руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни. Удар зачепив багато цивільної інфраструктури.

Як відомо, у пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро у місті 25 червня було оголошено днем жалоби. У цей день приспущені були державні прапори на будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установах та закладах міської ради.

До слова, Росія відійшла від стратегії масованих обстрілів, тепер російські терористи замінили крилаті ракети на «шахеди» та інші БпЛА. Все частіше застосовується так звана «ройова атака» дронів – коли одночасно запускається велика кількість безпілотників типу «шахед», які кружляють навколо певного міста або об’єкта.