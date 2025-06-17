Одесу масовано атакували «шахеди»: є постраждалі

Внаслідок атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей

Сьогодні зранку російські терористи масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина.

«Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

У ніч на 17 червня під атакою «шахедів» опинився Київ, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що у столиці 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.