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ЗСУ на фронті ліквідували брата призера чемпіонату Європи з волейболу сидячи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ на фронті ліквідували брата призера чемпіонату Європи з волейболу сидячи
Прощання з Соболєвим відбудеться сьогодні, 5 липня

Окупанта Соболєва було знищено 21 червня за допомогою дрона 

Захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Про це повідомляє «Главком».

Окупанта Соболєва було ліквідовано за допомогою дрона 21 червня. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 5 липня, в Улан-Уде (Бурятія, РФ).

Андрій Соболєв – брат титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Віталій Соболєв є членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи
Віталій Соболєв є членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи

Наразі брат ліквідованого окупанта працює тренером з баскетболу на кріслах колісних.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

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Теги: війна окупанти росія

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