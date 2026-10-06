Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 23 атаки
За минулу добу на фронті зафіксовано 184 бойові зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де окупанти 23 рази намагалися просунутися.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали 84 авіаційних ударів, під час яких скинули 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9811 дронів-камікадзе та здійснили 2507 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 54 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Уланове, Волфине, Малушине, Нескучне, Бруски, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Середина-Буда, Яструбщина, Лужки, Стара Гута, Заріччя та Козаче Сумської області.
Також під російськими обстрілами перебували Михальчина Слобода, Хрінівка, Леонівка, Красний Хутір, Мхи, Клюси та Блешня Чернігівської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Гірськ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація Сил оборони України уразила три райони зосередження живої сили противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби російські війська завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб. Також противник здійснив 51 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, п’ять із них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Ізбицького, Тернової, Лимана та Рибальчиного.
На Куп’янському напрямку
Російські війська п’ять разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив штурмові дії у напрямках Радьківки та Довгенького.
На Лиманському напрямку
Сили оборони відбили вісім спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти атакували у напрямках Новоселівки, Зарічного, Лимана, Діброви та Дерилового.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив одну атаку в районі Ямполя.
На Краматорському напрямку
Сили оборони зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку
Зафіксовано 18 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного, Кучерового Яру та Золотого Колодязя.
На Покровському напрямку
Російські війська здійснили 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Світлого, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Новопавлівки, Чернігівки та Мирного.
На Олександрівському напрямку
Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників. Противник намагався просунутися у напрямках Успішного, Різдвянки та Єгорівки.
На Оріхівському напрямку
Російські війська один раз намагалися атакувати у напрямку Павлівки.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.
Нагадаємо, триває 1686-й день повномасштабної війни в Україні.
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